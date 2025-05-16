سيارة ملاكي تقتحم محل ملابس في الدقي

كتب - محمد شعبان:

اقتحمت سيارة ملاكي محل ملابس بمنطقة الدقي وسط الجيزة دون ضحايا، اليوم الجمعة.

تلقى مأمور قسم شرطة الدقي إخطارًا من إدارة شرطة النجدة بوقوع حادث بتقاطع شارع عبد المنعم رياض مع البطل أحمد عبد العزيز.

وتبين بالفحص دخول سيارة ملاكي ماركة تويوتا كورولا فضية اللون تحمل لوحة معدنية رقم (ج ن 6738) في محل ملابس "FASHION".

ولم يسفر الحادث عن خسائر في الأرواح وتحرر المحضر اللازم بالواقعة.