أنشأ محطة بث تليفزيوني.. سقوط عصابة القنوات المشفرة في المنوفية

كتب- علاء عمران:

تمكنت الإدارة العامة لمباحث المصنفات وحماية حقوق الملكية الفكرية بقطاع الشرطة المتخصصة، بالتنسيق مع الجهات المعنية، من ضبط شخصين مقيمين بمحافظة المنوفية، لقيامهما بإنشاء وإدارة محطة بث تليفزيوني لاسلكية بدون ترخيص.

وتبين من خلال التحريات أن المتهمين كانا يستقبلان العديد من القنوات الفضائية المشفرة وغير المشفرة، ويعيدان بثها باستخدام شفرة خاصة، وذلك دون الحصول على التصاريح القانونية، في مخالفة صريحة للقانون.

وعقب تقنين الإجراءات، تم ضبط المتهمين وبحوزتهما عدد من الأجهزة والمعدات المستخدمة في استقبال ومعالجة وإعادة بث الإشارة لاسلكيًا، من بينها وحدة معالجة مركزية، وأربع محطات لتقوية الإشارة، بالإضافة إلى محل تجاري مملوك لأحدهما يُستخدم في بيع مستلزمات كسر شفرات القنوات، وهاتفي محمول عُثر بداخلهما على دلائل تُثبت نشاطهما غير المشروع.

وبمواجهتهما، اعترفا بارتكابهما الواقعة بهدف تحقيق أرباح مادية غير مشروعة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيالهما، وجارٍ استكمال التحقيقات.

يأتي ذلك في إطار جهود وزارة الداخلية المتواصلة في التصدي لجرائم التعدي على حقوق الملكية الفكرية، لا سيما في مجالات البرمجيات والبث الفضائي.