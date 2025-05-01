إعلان

"الأجانب وقعوا في بعض".. تفاصيل سرقة هاتف أجنبي بمدينة نصر

05:59 م الخميس 01 مايو 2025

مرتكبو الواقعة

background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

القاهرة - مصراوي:

سيناريو درامي نفذه 3 أجانب لسرقة هاتف أحد المارة بمدينة نصر لم يمر على رجال الشرطة وسقط ثلاثتهم وبحوزتهم الهاتف المسروق.

تلقى مأمور قسم شرطة مدينة نصر ثالث بمديرية أمن القاهرة من شخص يحمل جنسية إحدى الدول مصاب بجروح بالجسم بأنه حال سيره بالمنطقة محل سكنه فوجئ بـ 3 أشخاص افتعلوا مشاجرة معه وسرقوا هاتفه ولدى محاولته الهرب منهم تعثرت قدمه وسقط على قطع زجاجية مما أدى لحدوث إصابته.

بالفحص وإجراء التحريات تم تحديد وضبط مرتكبى الواقعة 3 أشخاص "يحملون جنسية إحدى الدول" وأقروا بارتكاب الواقعةوتصرفهم فى الهاتف المحمول المستولى عليه لدى أحد أصدقائهم "يحمل جنسية ذات الدولة" وأمكن ضبطه وبحوزته الهاتف المحمول.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

سرقة سرقة هاتف مدينة نصر مشاجرة أجانب
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

إعلان

إعلان

3 ظواهر جوية تضرب البلاد خلال الأيام المقبلة بينها الشبورة والأتربة -(تفاصيل)
ننشر تفاصيل اتفاقية نقل المحكوم عليهم بين مصر والإمارات