"الأجانب وقعوا في بعض".. تفاصيل سرقة هاتف أجنبي بمدينة نصر

القاهرة - مصراوي:

سيناريو درامي نفذه 3 أجانب لسرقة هاتف أحد المارة بمدينة نصر لم يمر على رجال الشرطة وسقط ثلاثتهم وبحوزتهم الهاتف المسروق.

تلقى مأمور قسم شرطة مدينة نصر ثالث بمديرية أمن القاهرة من شخص يحمل جنسية إحدى الدول مصاب بجروح بالجسم بأنه حال سيره بالمنطقة محل سكنه فوجئ بـ 3 أشخاص افتعلوا مشاجرة معه وسرقوا هاتفه ولدى محاولته الهرب منهم تعثرت قدمه وسقط على قطع زجاجية مما أدى لحدوث إصابته.

بالفحص وإجراء التحريات تم تحديد وضبط مرتكبى الواقعة 3 أشخاص "يحملون جنسية إحدى الدول" وأقروا بارتكاب الواقعةوتصرفهم فى الهاتف المحمول المستولى عليه لدى أحد أصدقائهم "يحمل جنسية ذات الدولة" وأمكن ضبطه وبحوزته الهاتف المحمول.