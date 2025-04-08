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خلي بالك.. رادارات السرعة تلتقط 38 ألف مخالفة في يوم واحد

01:25 م الثلاثاء 08 أبريل 2025

الرادارات

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كتب - علاء عمران:

واصلت الإدارة العامة للمرور توجيه الحملات المرورية لتحقيق الانضباط، وتطبيق قانون ولوائح المرور على قائدي السيارات وضبط المخالفين منهم.

أسفرت جهود الحملات، التي شُنت على مدى 24 ساعة، عن تحرير 48 ألفا و359 مخالفة مرورية متنوعة، من بينها 38 ألفا و340 مخالفة تجاوز السرعة المقررة، و883 مخالفة السير بدون تراخيص، 10 مخالفات موقف عشوائي، مخالفات التحدث في الهاتف المحمول أثناء القيادة، و6 مخالفات لشروط التراخيص، 70 مخالفة دراجة نارية.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتواصل أجهزة وزارة الداخلية حملاتها المرورية لضبط المخالفات المرورية.

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الرادارات الحملات المرورية وزارة الداخلية
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