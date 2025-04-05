أبرزها تجاوز السرعة.. تحرير 49 ألف مخالفة مرورية متنوعة في 24 ساعة

كتب- علاء عمران:

واصلت الإدارة العامة للمرور توجيه الحملات المرورية لتحقيق الانضباط، وتطبيق قانون ولوائح المرور على قائدي السيارات وضبط المخالفين منهم.

وأسفرت جهودها خلال 24 ساعة عن تحرير 49829 مخالفة مرورية متنوعة، من بينها 980 مخالفة للسير بدون تراخيص، و13 دراجة نارية مخالفة، و40276 مخالفة لتجاوز السرعة المقررة، و5 مخالفات لمواقف عشوائية، و588 مخالفة لاستخدام الهاتف المحمول أثناء القيادة، و6 مخالفات تتعلق بشروط التراخيص.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتواصل أجهزة وزارة الداخلية حملاتها لضبط المخالفات المرورية.

جاء ذلك تنفيذًا لاستراتيجية وزارة الداخلية بتكثيف الحملات المرورية على كافة الطرق والميادين لتسيير الحركة المرورية وتحقيق الانضباط المروري، والحد من وقوع الحوادث على الطرق.