كتب- محمد شعبان:

شهدت محطة مترو أنفاق روض الفرج حالة من الهرج إثر اندلاع حريق داخل وحدة التحكم.

مساعد وزير الداخلية لشرطة النقل والمواصلات تلقى إخطارًا من مأمور القسم بتصاعد كثيف للدخان بمحطة مترو روض الفرج.

مدير إدارة الدفاع المدني بالقاهرة دفع بـ 4 سيارات إطفاء بقيادة نائبه لإدارة الإطفاء والإنقاذ البري بالتنسيق مع شرطة النقل والمواصلات.

تبين بالفحص نشوب حريق داخل وحدة التحكم، وحاصر رجال الإطفاء النيران وأخمدوا الحريق الذي أسفر عنه 3 حالات اختناق بينهم شرطيان نقلوا إلى مستشفى الساحل، حسب مصدر مطلع.