رصاصتين عتاب في قعدة عرب.. الجنايات تعاقب "سائق الوراق" بالمؤبد

كتب – رمضان يونس:

قضت الدائرة "31" جنايات الجيزة، برئاسة المستشار هاني لويس عبد الملك، بمعاقبة "سائق" بالسجن المؤبد، لاتهامه بقتل طفل رميًا بالرصاص خلال جلسة صلح لإنهاء خلاف مالي بينهما بمنطقة الوراق في الجيزة.

ترأس هيئة المحكمة المستشار هاني لويس عبد الملك، بعضوية المستشارين صلاح الدين دياب عبد الجواد، وعمرو محمد محمد سلامة، وأمانة سر أشرف صلاح ورأفت عبد التواب.

وأسندت النيابة العامة في تحقيقات القضية رقم 20942 لسنة 2024 جنايات الوراق، والمقيدة برقم 7921 لسنة 2024 كلي شمال الجيزة، إلى المتهم "أحمد سالم" – سائق – أنه بتاريخ 13 ديسمبر 2024 بدائرة قسم شرطة الوراق، قتل المجني عليه الطفل "أحمد علاء" عمدًا مع سبق الإصرار، بعدما اشتد الخلاف بينهما، فبيت النية وعقد العزم على الخلاص منه.

وأوضحت التحقيقات أن المتهم أعد بندقية خرطوش، ولما تقابل مع المجني عليه، نشبت بينهما مشادة كلامية تطورت، فعاد إلى مسكنه وجلب السلاح الناري، وأطلق عليه عدة أعيرة نارية أحدثت إصابته الموصوفة بتقرير الطب الشرعي، والتي أودت بحياته، قاصدًا قتله.

وأضافت النيابة العامة أن المتهم شرع في قتل الطفل "عبد الله علاء"، و"علاء شعبان" عمدًا مع سبق الإصرار، إذ لما تصاعد الخلاف مع "أحمد علاء"، بيت النية لقتله وأعد البندقية الخرطوش، ولدى التقائه بهم نشبت بينهم مشادة، فأطلق تجاههم عدة أعيرة نارية قاصدًا قتلهم، إلا أن جريمته لم تكتمل نتيجة عدم إصابته لهما.

واستمعت النيابة إلى والد المجني عليه، الذي أكد أنه انتقل مع نجله إلى مسكن المتهم لإنهاء خلاف مالي، وأثناء وجودهم أسفل العقار نشبت مشادة كلامية، فخرج المتهم من شرفة منزله حاملاً بندقية خرطوش، وأطلق الأعيرة النارية من الشرفة دون أن تُصيب أحدًا، ثم خرج مرة أخرى وأطلق عيارًا أصاب نجله "أحمد" وأسقطه أرضًا قاصدًا قتله.

وجاء في تقرير الصفة التشريحية أن المجني عليه "أحمد علاء" أصيب بفتحات دخول لمقذوفات نارية رشية بمنطقة خلفية يمين الصدر، بانتشار قطره 30 سم، ناتجة عن إطلاق مقذوفات من طلقات خرطوش، ما أدى إلى كسور بالأضلاع اليمنى، وتهتك في الرئة اليمنى، ونزيف دموي إصابي غزير، تسبب في الوفاة.