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الداخلية تضبط 46 ألف مخالفة مرورية في يوم واحد

11:40 ص الثلاثاء 29 أبريل 2025

مخالفة مرورية

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كتب- علاء عمران:

واصلت الإدارة العامة للمرور تنفيذ حملاتها المرورية لتحقيق الانضباط وتطبيق القوانين واللوائح المتعلقة بالمرور على قائدي السيارات، وضبط المخالفين منهم.

أسفرت جهود الحملة خلال 24 ساعة عن ضبط 46375 مخالفة مرورية متنوعة، أبرزها (777 مخالفة السير بدون تراخيص و18 دراجة نارية مخالفة و35714 مخالفة تجاوز السرعة المقررة.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتواصل أجهزة وزارة الداخلية تكثيف حملاتها لضبط المخالفات المرورية وتحقيق الامان على الطرق.

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