في لحظة هياج.. مختل عقليًا ينهي حياة طفل بالفيوم

الفيوم - حسين فتحى:

قررت نيابة إطسا بمحافظة الفيوم، إيداع مختل عقليًا قسم الصحة النفسية بمستشفى الفيوم العام، تمهيدًا لنقله إلى مستشفى الأمراض النفسية والعقلية بالقاهرة، وذلك على خلفية قيامه بقتل طفل يبلغ من العمر 9 سنوات في نجع المدني التابع للوحدة المحلية لقرية جردو بمركز إطسا.

تلقى اللواء أحمد عزت، مساعد وزير الداخلية لأمن الفيوم، إخطارًا من العميد محمد ثابت عطوة، مأمور قسم شرطة إطسا، يفيد بقيام شخص مختل عقليًا، يقيم بنجع المدني، بالاعتداء على رأس طفل بحجر "بلوك"، ما أدى إلى وفاته.

انتقلت قوات الأمن إلى موقع الحادث تحت إشراف اللواء محمود مفتاح، مساعد مدير الأمن، وجرى نقل جثة الطفل إلى مشرحة مستشفى إطسا المركزي.

وكشفت تحريات المقدم هيثم طلبة، رئيس مباحث مركز شرطة إطسا، بإشراف العميد حسن عبد الغفار، رئيس المباحث الجنائية بالفيوم، أن الطفل "يوسف. ا خ" (9 سنوات) كان يلهو أمام منزله في النجع الهادئ، وفوجئ بشاب مختل عقليًا يدعى "ر. ا. ب" (35 عامًا)، يعاني من إعاقة ذهنية وخلل نفسي وعقلي، كان قد تمكن من الهرب من منزله حيث تحاصره أسرته، وأثناء مشاهدة المتهم للأطفال وهم يلعبون في الشارع، أصيب بحالة هياج وانقض على الطفل يوسف وضربه على رأسه بقالب طوب ("بلوك")، ما أسفر عن وفاته.

فرضت قوات الأمن طوقًا أمنيًا حول منزل الشاب المختل عقليًا خشية وقوع أي أعمال انتقامية من أسرة الطفل.

وجرى القبض على المتهم وعرضه على نيابة إطسا، حيث ظل يهذي بكلمات غير مفهومة، وقدمت أسرته تقارير طبية تفيد بعدم مسؤوليته عن تصرفاته بسبب مرضه الذهني والعقلي، وبناءً عليه، قررت النيابة حجزه بقسم الأمراض النفسية والعقلية لحين نقله إلى مستشفى الأمراض النفسية والعقلية بالقاهرة، ومباشرة التحقيقات في الواقعة.