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محامي الإعلامي نيشان يستأنف على حكم حبسه في قضية سب وقذف ياسمين عز

12:19 م الأحد 27 أبريل 2025

الإعلامي اللبناني نيشان

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كتب- أحمد عادل:

تقدم محامي الإعلامي اللبناني نيشان أرتين، باستئناف على الحكم الصادر بحبسه شهرًا وكفالة 5 آلاف جنيه، وتغريمه 50 ألف جنيه، بتهمة سب وقذف الإعلامية ياسمين عز.

وكانت المحكمة الاقتصادية قضت بمعاقبة نيشان بالحبس شهرًا، مع إلزامه بدفع كفالة مالية قدرها 5 آلاف جنيه لوقف التنفيذ مؤقتًا، بالإضافة إلى غرامة قدرها 50 ألف جنيه.

وكشفت أوراق القضية أن الإعلامي اللبناني تعمد مضايقة الإعلامية المصرية ياسمين عز، ووجه لها عبارات خادشة ومخلة بقيمتها وشخصها عبر وسائل التواصل الاجتماعي.

وكانت نيابة وسط القاهرة الكلية قد أحالت نيشان إلى المحاكمة الجنائية، عقب انتهاء التحقيقات وثبوت تعديه بالسب والقذف بحق الإعلامية المصرية.

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نيشان أرتين حكم حبس قضية سب وقذف ياسمين عز
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