خدروه ورموه من فوق الجبل.. تفاصيل مقتل شخص بالمطرية

كتب- صابر المحلاوي:

تمكنت أجهزة وزارة الداخلية من كشف ملابسات واقعة مقتل أحد الأشخاص في منطقة المطرية بالقاهرة، حيث تلقت الشرطة بلاغًا من زوجة المجني عليه يفيد بتغيب زوجها عقب خروجه من المنزل.

وبعد إجراء التحريات، تبين أن مرتكبي الجريمة هما شخصان مقيمان بدائرة القسم، وبمواجهتهما، اعترفا بارتكاب الواقعة، موضحين أنهما استدرجا المجني عليه بحجة توصيلهما إلى إحدى المناطق باستخدام سيارة مستأجرة يعمل عليها كسائق.

وأكد الجناه أنهما أثناء الرحلة، قام أحدهما بتخدير المجني عليه عبر مشروب يحتوي على أقراص منومة، ثم دفعه من أعلى أحد الجبال في منطقة المقطم، ما أسفر عن وفاته، واستوليا على سيارته وهاتفه المحمول.

بناءً على إرشادات المتهمين، تم العثور على جثة المجني عليه، وضبط السيارة المستولى عليها في مكان إخفائها، بالإضافة إلى الهاتف المحمول الذي تبين بيعه لأحد الأشخاص في مصر القديمة، وتم القبض عليه أيضًا.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المتهمين.