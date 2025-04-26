الداخلية تكشف ملابسات فيديو "استعراض الميكروباص" بدمياط

كتب - علاء عمران:

كشفت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية ملابسات تداول مقطع فيديو عبر مواقع التواصل الاجتماعي، يظهر قيام قائدي ثلاث سيارات ميكروباص وسيارة ملاكي بالسير برعونة في منطقة رأس البر بمحافظة دمياط، معرضين حياتهم وحياة الآخرين للخطر.

بالفحص، أمكن تحديد وضبط السيارات وقائديها (4 أشخاص - مقيمون بمحافظة دمياط)، وتبين أنهم لا يحملون رخص قيادة. وبمواجهتهم، أقروا بارتكاب الواقعة كما ورد بالفيديو.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية والإدارية اللازمة حيال السيارات وقائديها.