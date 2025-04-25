حريق في عقار بجوار كنيسة الأباصيري بعين شمس

كتب - محمد شعبان:

اندلع حريق في عقار بجوار كنيسة بمنطقة عين شمس مساء الجمعة.

تلقى مأمور قسم شرطة عين شمس بمديرية أمن القاهرة إخطارًا من إدارة شرطة النجدة بتصاعد أدخنة من عقار بشارع العشرين.

ودفع مدير الإدارة العامة للحماية المدنية بالقاهرة بـ3 سيارات إطفاء بقيادة نائبه بالتنسيق مع مأمور القسم، وتبين بالفحص اشتعال النيران بشقة بالطابق الأول علوي بعقار مكون من 6 طوابق بجوار كنيسة الأباصيري.

ويعمل رجال الدفاع المدني على محاصرة مصدر النيران ومنع امتدادها إلى المجاورات.