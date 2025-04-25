إعلان

طفل يقود سيارة في الشارع.. الداخلية تكشف تفاصيل الحادث المثير بالشرقية

01:28 م الجمعة 25 أبريل 2025

وزارة الداخلية

background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

كتب - علاء عمران:

كشفت الداخلية عن تفاصيل حادثة صادمة، بعد تداول مقطع فيديو عبر مواقع التواصل الاجتماعي يظهر طفلًا في الثانية عشر من عمره يقود سيارة في شوارع العاشر من رمضان بالشرقية، مما أثار حالة من الاستياء بين المواطنين. الفيديو أظهر الطفل وهو يعرض حياته وحياة الآخرين للخطر دون أي رادع أو إشراف من البالغين.

بالفحص، تم تحديد السيارة ومالكتها، حيث تبين أنها سيدة مقيمة في دائرة قسم شرطة العاشر من رمضان. وتبين أن الطفل هو نجل مالكة السيارة، حيث كان يقودها برفقة والدته. بعد التحقيقات، تم ضبط الطفل والمرأة، واتخذت السلطات الإجراءات القانونية والإدارية اللازمة بحقهم، كما تم تأكيد أن السيارة كانت في وضع غير قانوني.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

وزارة الداخلية الشرقية العاشر من رمضان
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

إعلان

إعلان

قناة مجانية وتشكيل متوقع.. كل ما تريد معرفته عن مباراة الأهلي وصنداونز