طفل يقود سيارة في الشارع.. الداخلية تكشف تفاصيل الحادث المثير بالشرقية

كتب - علاء عمران:

كشفت الداخلية عن تفاصيل حادثة صادمة، بعد تداول مقطع فيديو عبر مواقع التواصل الاجتماعي يظهر طفلًا في الثانية عشر من عمره يقود سيارة في شوارع العاشر من رمضان بالشرقية، مما أثار حالة من الاستياء بين المواطنين. الفيديو أظهر الطفل وهو يعرض حياته وحياة الآخرين للخطر دون أي رادع أو إشراف من البالغين.

بالفحص، تم تحديد السيارة ومالكتها، حيث تبين أنها سيدة مقيمة في دائرة قسم شرطة العاشر من رمضان. وتبين أن الطفل هو نجل مالكة السيارة، حيث كان يقودها برفقة والدته. بعد التحقيقات، تم ضبط الطفل والمرأة، واتخذت السلطات الإجراءات القانونية والإدارية اللازمة بحقهم، كما تم تأكيد أن السيارة كانت في وضع غير قانوني.