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فيديو يقود الشرطة لمسجل خطر تخصص سرقة محمول بالإسكندرية

06:33 م الخميس 24 أبريل 2025

المتهمة لحظة سرقة الهاتف من المحل

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القاهرة - مصراوي:

كشفت الأجهزة الأمنية ملابسات مقطع فيديو متداول يوثق سرقة شخص لهاتف محمول من داخل أحد المحال بالإسكندرية.

تبين بالفحص أنه بتاريخ 12 الجارى تبلغ لقسم شرطة الدخيلة بمديرية أمن الإسكندرية من الشاكى بتضرره من شخص دخل المحل وسرق هاتفه المحمول بأسلوب المغافلة.

جهود البحث أسفرت عن تحديد وضبط مرتكب الواقعة عاطل له معلومات جنائية مقيم بدائرة قسم شرطة مينا البصل بالإسكندرية وبحوزته (سلاح أبيض – الهاتف المحمول المستولى عليه).

وبمواجهته أقر بارتكابه الواقعة على النحو المشار إليه، وتحرر المحضر اللازم.

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