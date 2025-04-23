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رقص وأسلحة بيضاء في حفل زفاف بالإسكندرية.. والداخلية تتدخل

03:54 م الأربعاء 23 أبريل 2025
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كتب -علاء عمران:

كشفت أجهزة وزارة الداخلية؛ ملابسات مقطع فيديو جرى تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي، لعدد من الأشخاص يرقصون حاملين أسلحة بيضاء ويشعلون الألعاب النارية خلال حفل زفاف بمحافظة الإسكندرية.

باشرت الجهات المعنية بمديرية أمن الإسكندرية أعمال الفحص، وأسفرت الجهود عن تحديد وضبط المتهمين الظاهرين في الفيديو، وعددهم 6 أشخاص، لـ 5 منهم معلومات جنائية، ويقيمون جميعًا بالمحافظة.

وعُثر بحوزتهم على 3 قطع من الأسلحة البيضاء. وبمواجهتهم، أقرّوا بارتكاب الواقعة على النحو المتداول بمقطع الفيديو.

اتُّخذت الإجراءات القانونية بحقهم، وتواصل وزارة الداخلية جهودها لرصد وضبط كل من يخالف القانون عبر الفضاء الإلكتروني أو في الواقع.

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رقص وأسلحة بيضاء حفل زفاف الإسكندرية فيديو
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