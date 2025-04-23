النيابة تحقق في اتهام معلمة أجنبية لشاب بمواقعتها دون رضاها في أكتوبر

كتب- صابر المحلاوي:

تباشر النيابة العامة بمدينة 6 أكتوبر، اليوم الأربعاء، التحقيق في واقعة اتهام معلمة أجنبية لشاب بمواقعتها دون رضاها داخل شقتها، بعدما استدعته لقضاء سهرة بمنزلها.

واستمعت النيابة إلى أقوال المجني عليها التي أفادت بأنها تعرفت على الشاب المتهم عبر أحد تطبيقات مواقع التواصل الاجتماعي، ونشأت بينهما علاقة صداقة، ثم قامت بدعوته إلى منزلها لتناول العشاء، إلا أنها فوجئت به يعتدي عليها جنسيًا دون رضاها.

من جانبها، ألقت مباحث الجيزة القبض على الشاب المتهم، وبمواجهته أنكر الاتهام المنسوب إليه، مشيرًا إلى أن العلاقة وقعت بموافقة الطرفين، مؤكدًا: "كل حاجة كانت برضاها، مغصبتهاش تبقى معايا".

وطلبت النيابة تحريات الأجهزة الأمنية حول الواقعة وملابساتها، بالإضافة إلى تحريز هاتفي المجني عليها والمتهم، لفحصهما في ضوء ادعاء السيدة تعرضها للابتزاز والتهديد.