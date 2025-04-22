النائب العام يتفقد اختبارات التقييم النفسي لمرشحي الجهات والهيئات القضائية

كتب- محمود الشوربجي:

أدّى خبراء التقييم النفسي الجدد اليمين القانونية أمام مجلس القضاء الأعلى، إيذانًا ببدء اختبارات التقييم النفسي لمرشحي الجهات والهيئات القضائية.

كما تفقّد النائب العام المستشار محمد شوقي، إجراءات اختبارات التقييم النفسي للمرشحين الجدد، واطمأن على سلامة الأسس التي تُجرى عليها تلك الاختبارات، بما يُحقّق الأهداف المرجوة في انتقاء أفضل العناصر لحمل رسالة القضاء.