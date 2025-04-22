المؤبد للمتهم بقتل نجل لاعب الزمالك السابق في حلوان

كتب- أحمد عادل:

قضت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بالتجمع الخامس، بمعاقبة المتهم بقتل نجل لاعب الزمالك السابق، محمد عمر قشمير بالسجن المؤبد.

وكشف أمر الإحالة أن المتهم قتل المجني عليه "محمد عمر حسن كشمير"، من غير سبق إصرار أو ترصد، حيث استوقفه وأشهر سلاحًا أبيض لسرقته، فرفض الانصياع له، مما دفعه إلى توجيه طعنات بسلاحه الأبيض في صدره، فأحدث إصاباته التي أودت بحياته، قاصدًا بذلك إزهاق روحه، وفقًا لما ورد في التحقيقات.

وأوضح أمر الإحالة أن المتهم سرق المنقول المبين وصفا بالأوراق والمملوك للمجني عليه محمد عمر حسن كشمير عقب إتمام جُرمه محل الاتهام السابق وكان ذلك حال حمله لسلاح - محل الاتهام - وذلك على النحو المبين بالتحقيقات، كما أحرز سلاح أبيض "مطواة قرن غزال " بغير ترخيص وذلك على النحو المبين بالتحقيقات.