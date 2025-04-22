خلال حملات أمنية.. ضبط 368 سلاحًا و182 قضية مخدرات خلال 24 ساعة

كتب- علاء عمران:

واصلت أجهزة وزارة الداخلية حملاتها الأمنية الموسعة بجميع مديريات الأمن، حيث تمكنت خلال 24 ساعة من ضبط 368 قضية مخدرات، و182 قطعة سلاح ناري، وتنفيذ 85.129 حكمًا قضائيًا متنوعًا.

وقام قطاع الأمن العام بمشاركة الأجهزة الأمنية بمديريتَي أمن أسوان ودمياط بتوجيه حملات أمنية بعدد من دوائر أقسام ومراكز الشرطة، أسفرت عن ضبط 5 قضايا جلب مواد مخدرة، تم خلالها ضبط أكثر من 7 كيلو جرامات من مخدر الحشيش، وأكثر من 4 كيلو جرامات من مخدر البانجو، بالإضافة إلى كمية من مخدرَي "الهيروين" و"الشابو"، بحوزة 6 متهمين (5 منهم لديهم معلومات جنائية). كما تم ضبط 6 قطع سلاح ناري "بدون ترخيص"، عبارة عن: بندقية آلية، 2 بندقية خرطوش، 3 فرد محلي، وعدد من الطلقات.

كما تم ضبط 3 قضايا جلب مواد مخدرة، تم خلالها ضبط أكثر من 7 كيلو جرامات من مخدر الحشيش، 9 كيلو جرامات من مخدر البانجو، 8 كيلو جرامات من مخدر الهيدرو، وكمية من مخدر الهيروين. كما تم ضبط 3 قطع سلاح ناري "بدون ترخيص"، عبارة عن 3 فرد محلي وعدد من الطلقات، بحوزة 3 متهمين (لهم معلومات جنائية).

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وجارٍ استمرار الحملات الأمنية.