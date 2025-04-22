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ضربه وهرب.. ضبط سائق تسبب في وفاة مواطن بالقاهرة

12:09 م الثلاثاء 22 أبريل 2025

ضبط متهم - تعبيرية

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كتب- علاء عمران:

في إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لكشف ملابسات البلاغ الوارد لقسم شرطة السلام أول بمديرية أمن القاهرة بشأن وقوع حادث تصادم ووجود متوفى بدائرة القسم، تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط قائد سيارة نقل صدم أحد الأشخاص وأحدث إصابته التي أودت بحياته، ولاذ بالفرار.

وبالانتقال والفحص، تبيَّن أنه أثناء عبور أحد المواطنين (جامع خردة) للطريق محل البلاغ، صدمته سيارة نقل مما أدى إلى وفاته، وفر قائدها هاربًا.

عقب تقنين الإجراءات، أمكن تحديد وضبط السيارة – وتبين أنها بدون تراخيص – وضبط قائدها (سائق، مقيم بدائرة قسم شرطة المرج)، وبمواجهته أقر بارتكابه الواقعة على النحو المشار إليه.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية والإدارية اللازمة حيال السيارة وقائدها.

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وزارة الداخلية ضبط سائق وفاة مواطن مديرية أمن القاهرة حادث تصادم
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