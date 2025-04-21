سر العثور على جثة هامدة داخل شقة بمدينتي

كتب - محمد شعبان:

عَثَرت قوات الشرطة على جثة شخص داخل شقة في مدينة "مدينتي"، وتبيّن أنه فارق الحياة نتيجة جرعة زائدة من المواد المخدرة.

في يوم الاثنين، ورد بلاغ إلى غرفة عمليات شرطة النجدة يفيد بالعثور على جثة داخل العقار رقم 6 بـ"مدينتي".

انتقلت قوة من قسم شرطة ثاني القاهرة الجديدة إلى محل البلاغ، حيث تم العثور على جثة لشخص يرتدي ملابسه، ولا توجد به إصابات ظاهرية.

وبالفحص، تبين أن الوفاة نتجت عن هبوط حاد في الدورة الدموية، بسبب تعاطيه جرعة زائدة من المواد المخدرة، وتم إيداع الجثمان بثلاجة الموتى تحت تصرف النيابة العامة.