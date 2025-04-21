إعلان

سر العثور على جثة هامدة داخل شقة بمدينتي

10:44 ص الإثنين 21 أبريل 2025

جثة - أرشيفية

background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

كتب - محمد شعبان:

عَثَرت قوات الشرطة على جثة شخص داخل شقة في مدينة "مدينتي"، وتبيّن أنه فارق الحياة نتيجة جرعة زائدة من المواد المخدرة.

في يوم الاثنين، ورد بلاغ إلى غرفة عمليات شرطة النجدة يفيد بالعثور على جثة داخل العقار رقم 6 بـ"مدينتي".

انتقلت قوة من قسم شرطة ثاني القاهرة الجديدة إلى محل البلاغ، حيث تم العثور على جثة لشخص يرتدي ملابسه، ولا توجد به إصابات ظاهرية.

وبالفحص، تبين أن الوفاة نتجت عن هبوط حاد في الدورة الدموية، بسبب تعاطيه جرعة زائدة من المواد المخدرة، وتم إيداع الجثمان بثلاجة الموتى تحت تصرف النيابة العامة.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

قوات الشرطة جثة المواد المخدرة
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

إعلان

إعلان

قرار رسمي بإحالة مخالفات البناء للقضاء العسكري.. ومصادر تكشف التفاصيل والأسباب