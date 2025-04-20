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خطر على الطريق.. ضبط سيدة سمحت لنجلها بالجلوس أعلى سقف السيارة بالجيزة

01:11 م الأحد 20 أبريل 2025

تعبيرية

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كتب- علاء عمران:

تمكنت أجهزة الأمن بالجيزة من القبض على سيدة سمحت لنجلها بالجلوس أعلى سقف السيارة أثناء قيادتها، في مخالفة صريحة لقواعد المرور والسلامة العامة.


تعود الواقعة إلى رصد مقطع فيديو تم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي، يظهر فيه السيدة وهي تقود السيارة بينما يجلس طفل على سقفها من خلال فتحة السقف أثناء سيرها على أحد الطرق في محافظة الجيزة. المشهد يعد خطراً كبيراً على حياة الطفل والمارة.


بعد تداول الفيديو، قامت الأجهزة الأمنية بفحصه وتحديد هوية السيارة وقائدتها. تبين أنها سيدة مقيمة في دائرة قسم شرطة السيدة زينب بمحافظة القاهرة. بمواجهتها بما ظهر في الفيديو، أقرّت السيدة بالواقعة، وذكرت أنها فوجئت بنجلها الصغير يخرج من فتحة سقف السيارة أثناء القيادة، دون علمها المسبق، وأكدت أنها أسرعت في إنزاله فور انتباهها لذلك لخوفها على حياته.


تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، ويجري عرضها على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

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