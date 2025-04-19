مصرع سائق "توك توك" وإصابة سيدة في حادث تصادم بالبدرشين

كتب- صابر المحلاوي:

شهدت مدينة البدرشين بمحافظة الجيزة، حادثًا مأساويًا إثر تصادم بين سيارة ميكروباص و"توك توك"، أسفر عن مصرع سائق "التوك توك" في الحال، وإصابة سيدة كانت برفقته.

كانت غرفة عمليات مديرية أمن الجيزة، قد تلقت بلاغًا يفيد بوقوع حادث تصادم بطريق البدرشين، وعلى الفور انتقلت قوة أمنية من مباحث المركز، إلى موقع البلاغ لمعاينة الحادث واتخاذ الإجراءات اللازمة.

وتبين من المعاينة الأولية أن سيارة ميكروباص اصطدمت بتوك توك في أحد الطرق الفرعية، ما أدى إلى وفاة سائقه متأثرًا بإصاباته، وإصابة سيدة تم نقلها إلى المستشفى لتلقي الرعاية الطبية.

تم التحفظ على سائق الميكروباص، وجارٍ اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، فيما تم تحرير محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة لتولي التحقيق وبيان أسباب الحادث وملابساته.