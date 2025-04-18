ضبط المتهمين بالتهديد والاعتداء بالسلاح على أسرة في دمياط

كتب - علاء عمران:

تمكنت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية من كشف ملابسات ما تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي حول تعرض أسرة في دمياط للتهديد والاعتداء. حيث تلقت الأجهزة الأمنية بلاغًا من سيدة وزوجها بشأن تعرضهما للتهديد من قبل 3 أشخاص، بينهم اثنان لهما معلومات جنائية، والذين اعتدوا عليهما باستخدام سلاح أبيض مما أسفر عن إصابة الزوج.

وبالفحص، تبين أن الخلافات كانت متعلقة بشقة سكنية مستأجرة من قبل المعتدين. وتمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط المتهمين، حيث عُثر بحوزة اثنين منهم على سلاحين أبيض، وتبين أنهم اشتركوا مع شخصين آخرين، أحدهما لديه معلومات جنائية. تم ضبطهم جميعًا واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.