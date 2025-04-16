إعلان

إحباط ترويج 194 كيلو حشيش وضبط 354 متهماً خلال حملات أمنية بالمحافظات

01:21 م الأربعاء 16 أبريل 2025

حملات أمنية - أرشيفية

background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

كتب - علاء عمران:

واصلت أجهزة وزارة الداخلية حملاتها الأمنية الموسعة في مختلف مديريات الأمن على مستوى الجمهورية، استهدفت خلالها ضبط أعمال البلطجة وحائزي الأسلحة النارية والبيضاء، وأحكام القضاء، فضلاً عن ملاحقة تجار المخدرات. أسفرت جهود الحملة عن ضبط 354 متهمًا في 314 قضية جلب مواد مخدرة، شملت كميات ضخمة من المخدرات، من بينها أكثر من 7 كيلو جرام من الحشيش، وأكثر من 15 كيلو جرام من الهيروين، فضلاً عن كميات من الهيدرو والشابو والآيس. كما تم ضبط 203 قطع سلاح ناري بحوزة 172 متهمًا، تشمل أسلحة آلية وخرطوش وأفراد محلية وذخائر متنوعة.

كما تم تنفيذ 84,752 حكمًا قضائيًا، وضبط 22 متهمًا هاربًا من تنفيذ الأحكام، فضلاً عن ملاحقة 17 متهماً في قضايا بلطجة. وقد شملت الحملة ضبط 254 دراجة نارية مخالفة و22,713 مخالفة مرورية، بالإضافة إلى فحص 54 سائقًا على الطرق السريعة للكشف عن تعاطي المواد المخدرة، حيث تبين إيجابية 10 منهم.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتستمر الحملات الأمنية لضبط المخالفين.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

حملات امنية وزارة الداخلية حشيش
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

الخبر التالى:
4661 قضية سرقة تيار كهربائي في قبضة الداخلية خلال يوم واحد

إعلان

إعلان

قائمة أرخص 5 سيارات ملاكي جديدة بمصر 2025
16 صورة.. بدء تدريب سائقي الأتوبيس الترددي على الدائري
مصر تدين المخططات الإرهابية التي تستهدف أمن الأردن
برودة ونشاط رياح.. الأرصاد تُعلن طقس الساعات المقبلة