إحباط ترويج 194 كيلو حشيش وضبط 354 متهماً خلال حملات أمنية بالمحافظات

كتب - علاء عمران:

واصلت أجهزة وزارة الداخلية حملاتها الأمنية الموسعة في مختلف مديريات الأمن على مستوى الجمهورية، استهدفت خلالها ضبط أعمال البلطجة وحائزي الأسلحة النارية والبيضاء، وأحكام القضاء، فضلاً عن ملاحقة تجار المخدرات. أسفرت جهود الحملة عن ضبط 354 متهمًا في 314 قضية جلب مواد مخدرة، شملت كميات ضخمة من المخدرات، من بينها أكثر من 7 كيلو جرام من الحشيش، وأكثر من 15 كيلو جرام من الهيروين، فضلاً عن كميات من الهيدرو والشابو والآيس. كما تم ضبط 203 قطع سلاح ناري بحوزة 172 متهمًا، تشمل أسلحة آلية وخرطوش وأفراد محلية وذخائر متنوعة.

كما تم تنفيذ 84,752 حكمًا قضائيًا، وضبط 22 متهمًا هاربًا من تنفيذ الأحكام، فضلاً عن ملاحقة 17 متهماً في قضايا بلطجة. وقد شملت الحملة ضبط 254 دراجة نارية مخالفة و22,713 مخالفة مرورية، بالإضافة إلى فحص 54 سائقًا على الطرق السريعة للكشف عن تعاطي المواد المخدرة، حيث تبين إيجابية 10 منهم.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتستمر الحملات الأمنية لضبط المخالفين.