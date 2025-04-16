"طوابع وإكستاسي".. ضبط أجنبي حاول جلب مخدرات بـ10 ملايين جنيه

كتب- أحمد أبو النجا:

تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط عنصر إجرامي يحمل جنسية إحدى الدول الأجنبية، لمحاولته جلب كمية من المواد المخدرة بقصد الاتجار وترويجها على عملائه داخل البلاد.

وكانت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة غير المرخصة، قد أكدت تورط المتهم في تهريب شحنة من المواد المخدرة.

وبعد تقنين الإجراءات، جرى ضبطه وبحوزته نحو 4 كيلوجرامات من مخدري "الإكستاسي MDMA" و"الكوكايين"، بالإضافة إلى عدد كبير من الطوابع والأقراص المخدرة، وبندقية خرطوش.

وقد قُدّرت القيمة المالية للمضبوطات بحوالي 10 ملايين جنيه.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.