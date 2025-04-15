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عقارات وسيارات وأنشطة تجارية.. الأمن يكشف تفاصيل قضية غسل 120 مليون جنيه

01:43 م الثلاثاء 15 أبريل 2025

وزارة الداخلية

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كتب- علاء عمران:

اضطلع قطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة، بالتنسيق مع الأجهزة المعنية بوزارة الداخلية، باتخاذ الإجراءات القانونية حيال (عنصر إجرامي – مقيم بمحافظة الجيزة)، لقيامه بغسل الأموال المتحصلة من نشاطه الإجرامي في الاتجار بالمواد المخدرة، ومحاولته إخفاء مصدرها غير المشروع وإضفاء الصبغة الشرعية عليها، من خلال تأسيس أنشطة تجارية وشراء عقارات وسيارات.

وقد قُدرت قيمة الأموال التي قام بغسلها بحوالي 120 مليون جنيه.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

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