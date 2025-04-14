إصابة 7 سودانيين في انقلاب ميكروباص بطريق الضبعة

كتب - محمد شعبان:

أصيب 7 سودانيين في انقلاب ميكروباص بطريق الضبعة بالبحيرة، اليوم الاثنين.

تلقى مسؤول غرفة عمليات المرور إخطارًا من إدارة شرطة النجدة بوقوع حادث ووجود مصابين أمام مشروع جهاز مستقبل مصر.

انتقلت الخدمات المرورية إلى محل البلاغ تحديدا عند بوابة السعودية، وتبين انقلاب ميكروباص اتجاه القاهرة مما أسفر عن سقوط 7 مصابين يحملون الجنسية السودانية.

المصابون نقلوا إلى مستشفى اليوم الواحد بوادي النطرون للعلاج، وجنبت إدارة المرور آثار الحادث نهر الطريق.