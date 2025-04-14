إعلان

إصابة 7 سودانيين في انقلاب ميكروباص بطريق الضبعة

06:43 م الإثنين 14 أبريل 2025

حادث انقلاب ميكروباص - أرشيفية

background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

كتب - محمد شعبان:

أصيب 7 سودانيين في انقلاب ميكروباص بطريق الضبعة بالبحيرة، اليوم الاثنين.

تلقى مسؤول غرفة عمليات المرور إخطارًا من إدارة شرطة النجدة بوقوع حادث ووجود مصابين أمام مشروع جهاز مستقبل مصر.

انتقلت الخدمات المرورية إلى محل البلاغ تحديدا عند بوابة السعودية، وتبين انقلاب ميكروباص اتجاه القاهرة مما أسفر عن سقوط 7 مصابين يحملون الجنسية السودانية.

المصابون نقلوا إلى مستشفى اليوم الواحد بوادي النطرون للعلاج، وجنبت إدارة المرور آثار الحادث نهر الطريق.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

انقلاب ميكروباص البحيرة المرور النجدة طريق الضبعة
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

إعلان

إعلان

بعد وصوله لمستويات قياسية.. هل يتوقف التجار عن شراء الذهب من المواطنين؟
بنك ستاندرد تشارترد يتوقع ارتفاع الدولار إلى 52 و54 جنيها خلال 2025 و2026 على التوالي
هيئة الدواء تحسم جدل زيادة أسعار 3 آلاف صنف "الأكثر مبيعا": لا نية لموجة جديدة