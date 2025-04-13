انتقام ثلاث فتيات.. حفظ تحقيقات واقعة تصوير طالب سوري عاريًا في شقة بأكتوبر

كتب- رمضان يونس:

قررت نيابة أول وثالث أكتوبر بالجيزة، الأحد، حفظ التحقيقات في واقعة اتهام 3 طالبات وشابين بخطف طالب سوري يدرس بكلية طب الأسنان بجامعة عين شمس وتصويره عاريًا، بهدف الانتقام منه بعد اتهامه بالاعتداء الجنسي على إحدى الطالبات وابتزازها بصور ومقاطع غير لائقة.

في 30 مارس 2025، أخلت النيابة سبيل الطالبات الثلاث والشابين بضمان محل إقامتهم، بعد اتهامهم باستدراج الطالب السوري إلى شقة سكنية في الحي السابع، حيث قاموا بتصويره عاريًا وسرقة متعلقاته انتقامًا منه.

تلقى المقدم محمد راغب، رئيس مباحث قسم أول أكتوبر، بلاغًا من الطالب السوري يفيد باستدراجه من قبل 3 طالبات وشابين إلى شقة في الحي السابع بزعم إقامة علاقة غير مشروعة. توصلت تحريات المباحث إلى أن الطالب السوري اعتدى جنسيًا على طالبة جامعية وصورها خلسة لابتزازها ماديًا.

وأوضحت التحقيقات أن الطالبة المتضررة، وتُدعى "ش"، استنجدت بزملائها من محافظة المنيا للانتقام من الطالب السوري. استدرجوه إلى الشقة بحجة لقاء مع فتاة، ليكتشف عند وصوله أنه وقع في فخ. كانت الطالبة المتضررة موجودة برفقة آخرين، حيث قاموا بتصويره عاريًا كرد فعل على هتك عرضها.

أجبر المتهمون الطالب على توقيع إيصالات أمانة، وسرقوا متعلقاته الشخصية ومبلغ 4000 جنيه. وبعد جمع الأدلة، ألقت المباحث القبض على المتهمين وأحالتهم إلى النيابة العامة، التي أمرت بإخلاء سبيلهم بعد الاطلاع على فيديوهات تدين الطالب السوري.

صرح حسن يوسف، محامي المتهمين، أن موكليه قاموا بتصوير الطالب لاسترداد حق زميلتهم بسبب ابتزازه لها، مؤكدًا أن الواقعة جاءت كرد فعل على أفعاله.