"هيدرو وحشيش وشابو".. إحباط ترويج 154 كيلوجرامًا من المخدرات في 3 محافظات
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كتب- أحمد أبو النجا:
واصل قطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة، بالتنسيق مع الأجهزة المعنية بوزارة الداخلية، جهوده لمكافحة جرائم الاتجار في المواد المخدرة، وتمكن – عقب تقنين الإجراءات – من ضبط كميات ضخمة من المخدرات والأسلحة في ثلاث محافظات، وذلك على النحو التالي:
مديرية أمن الإسكندرية
تم ضبط 5 عناصر إجرامية بحوزتهم: أكثر من 82 كيلوجرامًا من المواد المخدرة (حشيش – هيروين – كوكايين – بودر – شادو)، و3000 قرص مخدر من عقار الكبتاجون، و19 أمبولًا من عقار الكيتامين، وبندقية خرطوش وطلقتان ناريتان
مديرية أمن الجيزة
ضُبط 3 عناصر إجرامية لقيامهم بإعادة تدوير المواد المخدرة والاتجار بها، وبحوزتهم: 62 كيلوجرامًا من المواد المخدرة (شادو – إستروكس – بودر)، خامات ومعدات تستخدم في إعادة التصنيع.
مديرية أمن المنيا
تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط عنصرين إجراميين بحوزتهما: 10 كيلوجرامات من المواد المخدرة (آيس – حشيش)، وفرد محلي الصنع، وطبنجة صوت معدلة، وعدد من الطلقات، ودراجة نارية بدون لوحات.
تُقدَّر القيمة المالية للمضبوطات بنحو 25 مليون جنيه، وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال المتهمين.
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