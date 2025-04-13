"هيدرو وحشيش وشابو".. إحباط ترويج 154 كيلوجرامًا من المخدرات في 3 محافظات

كتب- أحمد أبو النجا:

واصل قطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة، بالتنسيق مع الأجهزة المعنية بوزارة الداخلية، جهوده لمكافحة جرائم الاتجار في المواد المخدرة، وتمكن – عقب تقنين الإجراءات – من ضبط كميات ضخمة من المخدرات والأسلحة في ثلاث محافظات، وذلك على النحو التالي:

مديرية أمن الإسكندرية

تم ضبط 5 عناصر إجرامية بحوزتهم: أكثر من 82 كيلوجرامًا من المواد المخدرة (حشيش – هيروين – كوكايين – بودر – شادو)، و3000 قرص مخدر من عقار الكبتاجون، و19 أمبولًا من عقار الكيتامين، وبندقية خرطوش وطلقتان ناريتان

مديرية أمن الجيزة

ضُبط 3 عناصر إجرامية لقيامهم بإعادة تدوير المواد المخدرة والاتجار بها، وبحوزتهم: 62 كيلوجرامًا من المواد المخدرة (شادو – إستروكس – بودر)، خامات ومعدات تستخدم في إعادة التصنيع.

مديرية أمن المنيا

تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط عنصرين إجراميين بحوزتهما: 10 كيلوجرامات من المواد المخدرة (آيس – حشيش)، وفرد محلي الصنع، وطبنجة صوت معدلة، وعدد من الطلقات، ودراجة نارية بدون لوحات.

تُقدَّر القيمة المالية للمضبوطات بنحو 25 مليون جنيه، وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال المتهمين.