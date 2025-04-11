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بعد رفع أسعار السولار.. حملات مرورية لمتابعة الالتزام بالتعريفة الجديدة في القاهرة والجيزة

01:35 م الجمعة 11 أبريل 2025

موقف ميكروباص

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كتب- صابر المحلاوي:

بعد رفع أسعار البنزين والسولار، شنت أجهزة الأمن بوزارة الداخلية حملات مرورية موسعة في مواقف السرفيس والميكروباص بمحافظتي القاهرة والجيزة، لمراقبة التزام السائقين بالتعريفة الجديدة التي تم تحديدها بعد زيادة أسعار الوقود.

وجاءت هذه الحملات استجابة لتوجيهات اللواء محمود توفيق، وزير الداخلية، بضرورة تعزيز التواجد الأمني والمروري على الطرق السريعة، وزيادة الرقابة لمنع أي محاولات لرفع الأسعار بشكل غير قانوني.

وفي هذا الإطار، كثفت الإدارة العامة للمرور من تواجد الضباط والأفراد في المواقف والطرق الرئيسية لمراقبة تنفيذ التعريفة الجديدة، وضبط أي مخالفات قد تحدث.

كما تم نشر عناصر من مباحث المرور في المواقف لرصد أي محاولات استغلال للمواطنين، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة فورًا ضد المخالفين.

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