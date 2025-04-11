الداخلية: ضبط 169 قطعة سلاح ناري وتنفيذ 85 ألف حكم خلال يوم

كتب- علاء عمران:

شنت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، حملات موسعة لمواجهة أعمال البلطجة وضبط الخارجين على القانون، وحائزي الأسلحة النارية والبيضاء، وإحكام السيطرة الأمنية.

وأسفرت جهود الحملات خلال الـ24 ساعة الماضية، عن ضبط 358 قضية مخدرات، و169 قطعة سلاح ناري، وتنفيذ 85044 حكما قضائيا متنوعا.

يأتي ذلك في إطار مواصلة الحملات الأمنية المكثفة لمواجهة أعمال البلطجة وضبط الخارجين على القانون وحائزي الأسلحة النارية والبيضاء وإحكام السيطرة الأمنية.