"4 عناصر إجرامية يُهربون "الآيس" في سوهاج.. ومصرع زعيم التشكيل في تبادل إطلاق نار"



كتب - سامح غيث:

كشفت تحريات قطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة، بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية، عن نشاط تشكيل عصابي يضم 4 عناصر إجرامية شديدة الخطورة، تخصصوا في جلب المواد المخدرة والاتجار بها، وحيازة أسلحة نارية بدائرة مركز شرطة البلينا بمحافظة سوهاج.

عقب تقنين الإجراءات، استهدفت القوات عناصر التشكيل بالتنسيق مع قطاعي الأمن العام والأمن المركزي، إلا أن المتهمين بادروا بإطلاق النار تجاه القوات، ما دفعها للتعامل الفوري، وأسفر ذلك عن مصرع زعيم التشكيل، وضبط 3 من شركائه.

عُثر بحوزة المتهمين على 10 كيلو جرامات من مخدر الآيس، وبندقية آلية، وفرد محلي الصنع. وقدرت القيمة المالية للمضبوطات بنحو 5.5 مليون جنيه.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وأُخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.