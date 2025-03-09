بعد انتشار فيديو.. ضبط متهمين تباهوا بحيازة أسلحة ومخدرات في دمياط

كتب- أحمد أبو النجا:

تمكنت الأجهزة الأمنية من كشف ملابسات صورة متداولة لأحد الأشخاص يحمل سلاحًا ناريًا، مع الادعاء بقيامه بالاتجار في المواد المخدرة وسرقة المواطنين بالإكراه، إضافة إلى مقطع فيديو لشخص آخر يرقص حاملًا سلاحًا أبيض في محافظة دمياط.

وبعد الفحص والتحريات، تم تحديد وضبط الشخصين المشار إليهما، وتبين أنهما من أصحاب السوابق الجنائية ومقيمان بدائرة مركز شرطة دمياط. وبتفتيشهما، عُثر بحوزتهما على بندقية خرطوش، فرد محلي، سلاح أبيض، وكمية من مخدر الشابو.

وبمواجهتهما، اعترفا بتعاطي المواد المخدرة والاتجار فيها، بالإضافة إلى حيازتهما للأسلحة المضبوطة.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقهما.