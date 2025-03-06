"يعاني من اكتئاب".. التحقيقات تكشف تفاصيل جديدة فى لغز العثور على جثة مدير شركة محمول

كتب- صابر المحلاوي:

كشفت تحقيقات النيابة العامة بالشيخ زايد، تفاصيل مثيرة في واقعة العثور على جثة مدير شركة محمول شهيرة داخل مسكنه، حيث وُجدت آثار عقر وتشوهات في وجهه.

وأشارت التحقيقات برئاسة المستشار إيهاب العوضي رئيس نيابة أول وثان الشيخ زايد، إلى أن الجثة لمدير سابق لشركة محمول شهيرة، وأنه مدمن على تعاطي المواد المخدرة ويعاني من حالة اكتئاب.

وأضافت التحقيقات أنه يقيم بمفرده داخل الفيلا، ويتردد عليه خادمات يوميًا للتنظيف، وفور دخول خادمتين للفيلا فوجئا به مسجى على الأرض داخل غرفة نومه ومصاب بجرح في الشفتين فقامت بإبلاغ النجدة.

وطلبت النيابة تحريات المباحث الجنائية بالجيزة؛ لكشف الملابسات الكاملة حول الواقعة وبيان وجود شبهة جنائية من عدمه.

وشكّلت مباحث الجيزة، فريق بحث لجمع التحريات والمعلومات، وتفريغ كاميرات المراقبة للوقوف على تفاصيل الحادث، وكشفت التحريات الأولية أن الكلب الخاص بالمتوفى انقض عليه والتهم شفتيه.

وكانت مديرية أمن الجيزة قد تلقت بلاغًا يفيد بالعثور على جثة شخص داخل مسكنه بمدينة الشيخ زايد.

وانتقلت قوة أمنية إلى مكان البلاغ، حيث عُثر على الجثة داخل الفيلا. وتمت مناظرة الجثة ومعاينة موقع الحادث، قبل نقلها إلى ثلاجة المستشفى العام، إلى جانب الاستماع لأقوال عدد من أفراد أسرته.