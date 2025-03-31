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الداخلية تشارك أسر شهداء الشرطة الاحتفال بعيد الفطر وتوزع هدايا الرئيس عليهم

12:51 م الإثنين 31 مارس 2025
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    الداخلية تشارك أسر شهداء الشرطة الاحتفال بعيد الفطر (4)
  • عرض 8 صورة
    الداخلية تشارك أسر شهداء الشرطة الاحتفال بعيد الفطر (5)
  • عرض 8 صورة
    الداخلية تشارك أسر شهداء الشرطة الاحتفال بعيد الفطر (6)
  • عرض 8 صورة
    الداخلية تشارك أسر شهداء الشرطة الاحتفال بعيد الفطر (7)
  • عرض 8 صورة
    الداخلية تشارك أسر شهداء الشرطة الاحتفال بعيد الفطر (8)
  • عرض 8 صورة
    الداخلية تشارك أسر شهداء الشرطة الاحتفال بعيد الفطر (3)
  • عرض 8 صورة
    الداخلية تشارك أسر شهداء الشرطة الاحتفال بعيد الفطر (2)
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كتب ـ علاء عمران:

نظمت وزارة الداخلية ، زيارات لأسر الشهداء لمشاركتهم الاحتفال بعيد الفطر المبارك وتوزيع هدايا الرئيس عبد الفتاح السيسي عليهم الأمر؛ الذى لاقى مردوداً إيجابياً ومعنوياً في نفوسهم.

ومن جانبهم أعربت أسر الشهداء عن تقديرهم واعتزازهم بتلك المبادرة التي تؤكد حرص رئيس الجمهورية على تكريم أبنائهم شهداء الوطن الذين قدموا أرواحهم لتحقيق أمن واستقرار الوطن.

جاء ذلك تنفيذاً لتوجيهات رئيس الجمهورية وفى إطار حرص وزارة الداخلية على التواصل مع أسر شهداء الشرطة تقديراً وعرفاناً بما قدمه ذويهم من أجل حفظ أمن واستقرار الوطن.

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وزارة الداخلية شهداء الشرطة عيد الفطر عبد الفتاح السيسي
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