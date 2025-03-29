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إحالة عامل ونجله للمحاكمة لاتهامهما بالتنقيب عن الآثار بالمرج

11:00 ص السبت 29 مارس 2025

تنقيب عن الاثار - ارشيفية

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كتب- محمود الشوربجي:
أحالت جهات التحقيق المختصة بالمرج، عاملًا ونجله لاتهامهما بالتنقيب عن الآثار داخل مسكنهما بالمرج للمحاكمة الجنائية.
وذكر قرار الإحالة أن المتهمين قاما بالتنقيب عن الآثار داخل منزلهما، وأقرا بارتكاب الواقعة بهدف العثور على الآثار وبيعها والتربح والكسب غير المشروع منها.
كانت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة قد تمكنت من ضبط عامل ونجله، مقيمين بدائرة قسم شرطة المرج، لقيامهما بالتنقيب غير المشروع عن الآثار داخل أحد العقارات الكائنة بدائرة القسم.
عقب تقنين الإجراءات تم ضبطهما وبحوزتهما أدوات الحفر والتنقيب، وعُثر بمدخل العقار المُشار إليه على حفرة بقطر 3 أمتار وعمق 5 أمتار، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

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التنقيب عن الآثار الأجهزة الأمنية مديرية أمن القاهرة
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