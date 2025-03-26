إعلان

حكاية "توفيق" خرج للعمل فسقط عليه سور فيلا بأكتوبر

02:46 م الأربعاء 26 مارس 2025

جثة - أرشيفية

background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

كتب- صابر المحلاوي:

كعادته، خرج توفيق في الصباح الباكر، مستعدًا ليوم جديد من العمل الشاق، لم يكن يعلم أن هذا اليوم سيكون الأخير في حياته، وأن خطواته إلى موقع العمل ستقوده إلى قدر محتوم.

في لحظات خاطفة، تحول يوم العمل العادي إلى مأساة مفجعة، عندما لقي العامل توفيق مصرعه إثر سقوط سور فيلا تحت الإنشاء عليه بمدينة 6 أكتوبر بالجيزة، في حادثة مروعة هزّت قلوب زملائه.

كان العمال يواصلون مهامهم المعتادة، وفجأة، دوّى صوت انهيار مفاجئ، تلاه صرخات مذعورة، هرع الجميع نحو مصدر الصوت، ليجدوا توفيق ممددًا تحت الأنقاض، بلا حراك، حاولوا إنقاذه، لكن القدر كان أسرع منهم، فقد فارق الحياة في الحال.

تلقى قسم شرطة أكتوبر إخطارًا بالواقعة، وعلى الفور انتقلت قوة أمنية إلى المكان، بالفحص والمعاينة، تبين أن الحادث وقع أثناء أعمال صيانة داخل فيلا تحت الإنشاء، حيث انهار السور فجأة، ليسقط على رأس الضحية، وينهي حياته في لحظة.

أكدت التحريات الأولية عدم وجود شبهة جنائية في الحادث، وتم نقل جثمان توفيق إلى المستشفى تحت تصرف النيابة العامة، التي فتحت تحقيقًا موسعًا لكشف ملابسات الواقعة.

وأمرت النيابة بإعداد تقرير مفصل عن سبب الوفاة، وكلفت المباحث الجنائية بسرعة إنهاء التحريات.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

سقوط سور فيلا مدينة 6 أكتوبر وفاة شخص
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

إعلان

هَلَّ هِلاَلُهُ

المزيد

إعلان

دعاء ليلة القدر مكتوب.. 70 من الأدعية الواردة في القرآن وأحاديث النبي
علامات ليلة القدر.. وأفضل الأدعية الواردة المستجابة
بيان عاجل.. الأولمبية ترفض شكوى الأهلي وتعتمد انسحابه أمام الزمالك
"حساباتنا لا تخطئ".. رئيس معهد الفلك يحدد موعد عيد الفطر
اختَر الأفضل في دراما رمضان 2025.. شارك في استفتاء "مصراوي" الآن
"سلّي صيامك واربح".. فرصتك الأخيرة للفوز بشاشة 55 بوصة في مسابقة مصراوي الرمضانية