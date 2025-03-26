حكاية "توفيق" خرج للعمل فسقط عليه سور فيلا بأكتوبر

كتب- صابر المحلاوي:

كعادته، خرج توفيق في الصباح الباكر، مستعدًا ليوم جديد من العمل الشاق، لم يكن يعلم أن هذا اليوم سيكون الأخير في حياته، وأن خطواته إلى موقع العمل ستقوده إلى قدر محتوم.

في لحظات خاطفة، تحول يوم العمل العادي إلى مأساة مفجعة، عندما لقي العامل توفيق مصرعه إثر سقوط سور فيلا تحت الإنشاء عليه بمدينة 6 أكتوبر بالجيزة، في حادثة مروعة هزّت قلوب زملائه.

كان العمال يواصلون مهامهم المعتادة، وفجأة، دوّى صوت انهيار مفاجئ، تلاه صرخات مذعورة، هرع الجميع نحو مصدر الصوت، ليجدوا توفيق ممددًا تحت الأنقاض، بلا حراك، حاولوا إنقاذه، لكن القدر كان أسرع منهم، فقد فارق الحياة في الحال.

تلقى قسم شرطة أكتوبر إخطارًا بالواقعة، وعلى الفور انتقلت قوة أمنية إلى المكان، بالفحص والمعاينة، تبين أن الحادث وقع أثناء أعمال صيانة داخل فيلا تحت الإنشاء، حيث انهار السور فجأة، ليسقط على رأس الضحية، وينهي حياته في لحظة.

أكدت التحريات الأولية عدم وجود شبهة جنائية في الحادث، وتم نقل جثمان توفيق إلى المستشفى تحت تصرف النيابة العامة، التي فتحت تحقيقًا موسعًا لكشف ملابسات الواقعة.

وأمرت النيابة بإعداد تقرير مفصل عن سبب الوفاة، وكلفت المباحث الجنائية بسرعة إنهاء التحريات.