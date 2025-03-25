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الداخلية تكشف حقيقة "مزاعم إخوانية" بشأن إضراب نزلاء أحد مراكز الإصلاح

11:52 ص الثلاثاء 25 مارس 2025

مركز الاصلاح والتأهيل

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كتب- أحمد أبو النجا:

نفى مصدر أمني بوزارة الداخلية جملةً وتفصيلًا صحة ما تم تداوله عبر إحدى الصفحات التابعة لجماعة الإخوان الإرهابية على مواقع التواصل الاجتماعي، بشأن مزاعم إضراب نزلاء أحد مراكز الإصلاح والتأهيل عن الطعام.

وأكد المصدر أن جميع مراكز الإصلاح والتأهيل توفر للنزلاء كافة الإمكانيات المعيشية والصحية، ويتم تقديم الرعاية الكاملة لهم وفقًا لأعلى معايير حقوق الإنسان الدولية.

وأشار إلى أن هذه المزاعم تأتي في إطار محاولات الجماعة الإرهابية لاختلاق الأكاذيب ونشر الشائعات، بهدف إثارة انطباعات خاطئة تجاه السياسة العقابية الحديثة، وذلك بعد فقدانها المصداقية أمام الرأي العام.

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وزارة الداخلية جماعة الإخوان الإرهابية مراكز الإصلاح والتأهيل
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