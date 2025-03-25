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بتهمة حيازة 100 ألف صاروخ ألعاب نارية.. قرار عاجل من القضاء ضد عاطل

11:26 ص الثلاثاء 25 مارس 2025

محاكمة تعبيرية

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كتب- أحمد أبو النجا:
قررت نيابة الأزبكية، الثلاثاء، إحالة عاطل إلى محكمة الجنايات بتهمة حيازة 100 ألف صاروخ من الألعاب النارية مختلفة الأشكال والأحجام بدائرة القسم.
تلقت الإدارة العامة لمباحث القاهرة إخطارًا يفيد بتمكن مباحث قسم شرطة الأزبكية من ضبط أحد الأشخاص، مقيم بدائرة القسم، وبحوزته 100 ألف صاروخ من الألعاب النارية "مختلفة الأشكال والأحجام" داخل مخزن مستأجر كائن بدائرة القسم.

وبمواجهته، اعترف بحيازته للمضبوطات بقصد الاتجار، وتم تحرير محضر بالواقعة، وتولت النيابة العامة التحقيق.

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