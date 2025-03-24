بمناسبة عيد الفطر.. زيارة استثنائية لنزلاء مراكز الإصلاح والتأهيل

كتب- أحمد أبو النجا:

وافق اللواء محمود توفيق، وزير الداخلية، على منح جميع النزلاء بمراكز الإصلاح والتأهيل زيارة استثنائية واحدة، بمناسبة عيد الفطر المبارك.

وتقرر أن تكون الزيارة خلال الفترة من وقفة عيد الفطر وحتى يوم الخميس الموافق 24 أبريل 2025، مع اتخاذ كافة الإجراءات والتدابير الأمنية اللازمة لتنظيم الزيارات وفقًا للقواعد المعمول بها داخل مراكز الإصلاح والتأهيل.

و يأتي ذلك في إطار حرص وزارة الداخلية على تقديم كافة أوجه الدعم والرعاية للنزلاء، وإتاحة الفرصة لهم للقاء ذويهم في مختلف المناسبات.