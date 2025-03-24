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ضبط 10 أطنان دقيق في حملات رقابية موسعة لمراقبة الأسواق

11:16 ص الإثنين 24 مارس 2025

دقيق

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كتب- علاء عمران:

واصلت أجهزة وزارة الداخلية حملاتها التموينية المكثفة لمراقبة الأسواق، في إطار جهودها لحماية المستهلكين والتصدي لمحاولات التلاعب بأسعار الخبز وبيعه بأعلى من السعر المقرر.

وأسفرت الحملات، التي نفذها قطاع الأمن العام بالتعاون مع الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة ومديريات الأمن، عن ضبط عدة مخالفات في المخابز السياحية الحرة والمدعمة خلال 24 ساعة، حيث تم مصادرة قرابة 10 أطنان من الدقيق (الأبيض والبلدي المدعم).

تم اتخاذ الإجراءات القانونية بحق المخالفين، وتواصل أجهزة الوزارة جهودها المستمرة لضبط الأسواق ومنع أي تجاوزات تؤثر على المواطنين.

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دقيق الحملات التموينية الخبز
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