إعلان

محاكمة 73 متهما بقضية "خلية التجمع الإرهابية".. اليوم

01:31 ص الإثنين 24 مارس 2025

مجمع محاكم بدر

background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

كتب-محمود الشوربجي:

تنظر الدائرة الثانية إرهاب المنعقدة بمجمع محاكم بدر، اليوم الاثنين، جلسة محاكمة 73 متهمًا فى القضية المعروفة بخلية التجمع الإرهابية.

تعقد الجلسة الجلسة برئاسة المستشار وجدي عبد المنعم وعضوية المستشارين عبد الجليل مفتاح وضياء عامر، وسكرتارية محمد هلال.

وجاء في أمر الإحالة فى القضية رقم 11926 لسنة 2022 جنايات التجمع الخامس، والمقيدة برقم 1237 لسنة 2022 كلي القاهرة الجديدة وبرقم 627 لسنة 2021 حصر أمن الدولة العليا، إحالة 73 متهما من عناصر الجماعات الإرهابية من بينهم 47 متهماً محبوساً و26 متهماً هارباً، إلى المحاكمة العاجلة، بتهمة الانضمام لجماعة إرهابية أسست على خلاف أحكام القانون.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

مجمع محاكم بدر خلية التجمع الإرهابية المستشار وجدي عبد المنعم الجماعات الإرهابية محاكمة 73 متهم
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

إعلان

رمضانك مصراوي

المزيد

هَلَّ هِلاَلُهُ

المزيد

إعلان

"سلّي صيامك واربح".. فرصتك الأخيرة للفوز بشاشة 55 بوصة في مسابقة مصراوي الرمضانية
من الصداع إلى الكيماوي.. وزير التموين السابق يكشف رحلته مع السرطان -(صور)
بعد إعلانها رسميًا.. الرؤية الشرعية تحدد عدد أيام إجازة عيد الفطر
ارتفاع كبير في الحرارة.. تحذير عاجل من الأرصاد بشأن طقس عيد الفطر