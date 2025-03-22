الداخلية تنفي سرقات محور صفط اللبن وتضبط مروّج الشائعة

كتب- أحمد أبو النجا:

كشفت أجهزة وزارة الداخلية، حقيقة تداول مقطع فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي، زعم فيه أحد الأشخاص تحذير المواطنين من تعرضهم للسرقة أعلى محور صفط اللبن بالجيزة، مدعيًا قيام بعض الأشخاص بإلقاء إطارات سيارات حديدية أمام المركبات والدراجات النارية لإجبار قائديها على التوقف وسرقتهم.

وبعد الفحص، تبين عدم صحة هذه الادعاءات، وعدم ورود أي بلاغات بهذا الشأن. كما تمكنت الأجهزة الأمنية من تحديد وضبط القائم على بث الفيديو (مقيم بمحافظة الجيزة)، وتبين أنه نشر المقطع بغرض زيادة نسب المشاهدة على صفحته بمواقع التواصل الاجتماعي وتحقيق أرباح مالية.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية بحقه بسبب نشره ادعاءات كاذبة.