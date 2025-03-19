إعلان

ضبط شخص يدير كيانًا تعليميًا للنصب على المواطنين بالقاهرة

03:38 م الأربعاء 19 مارس 2025

ضبط شخص

background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

كتب- علاء عمران:

تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط أحد الأشخاص، مقيم بمحافظة القاهرة، لقيامه بإدارة كيان تعليمي "بدون ترخيص" بدائرة قسم شرطة الدقي بالجيزة، وذلك للنصب على المواطنين.

وكشفت التحريات أن المتهم أوهم ضحاياه بإصدار شهادات دراسية في مجالات مختلفة، مدعيًا أنها تؤهلهم للعمل في الشركات والمؤسسات الكبرى، وذلك مقابل مبالغ مالية، على خلاف الحقيقة.

وبعد تقنين الإجراءات، تم استهداف مقر الكيان التعليمي، حيث ضبط المتهم وبحوزته 10 شهادات دراسية خالية البيانات منسوبة للكيان، و15 استمارة تسجيل، بالإضافة إلى مطبوعات دعائية.

واتُّخذت الإجراءات القانونية اللازمة بحقه.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

ضبط شخص النصب على المواطنين إدارة كيان تعليمي
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

إعلان

رمضانك مصراوي

المزيد

هَلَّ هِلاَلُهُ

المزيد

إعلان

الفلك الدولي: رؤية هلال شوال السبت غير ممكنة.. والعيد الاثنين لمن يشترط الرؤية الشرعية
أجواء شتوية وأمطار وبرودة.. الأرصاد تعلن طقس الأيام المقبلة
لماذا خفض أكبر بنكين حكوميين سعر الفائدة على الشهادات بالدولار؟