ضبط شخص يدير كيانًا تعليميًا للنصب على المواطنين بالقاهرة

كتب- علاء عمران:

تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط أحد الأشخاص، مقيم بمحافظة القاهرة، لقيامه بإدارة كيان تعليمي "بدون ترخيص" بدائرة قسم شرطة الدقي بالجيزة، وذلك للنصب على المواطنين.

وكشفت التحريات أن المتهم أوهم ضحاياه بإصدار شهادات دراسية في مجالات مختلفة، مدعيًا أنها تؤهلهم للعمل في الشركات والمؤسسات الكبرى، وذلك مقابل مبالغ مالية، على خلاف الحقيقة.

وبعد تقنين الإجراءات، تم استهداف مقر الكيان التعليمي، حيث ضبط المتهم وبحوزته 10 شهادات دراسية خالية البيانات منسوبة للكيان، و15 استمارة تسجيل، بالإضافة إلى مطبوعات دعائية.

واتُّخذت الإجراءات القانونية اللازمة بحقه.