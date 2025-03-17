الداخلية تكشف ملابسات واقعة إلقاء أكياس مياه على سيارة سيدة بدمياط

كتب- علاء عمران:

تمكنت أجهزة وزارة الداخلية من كشف ملابسات مقطع فيديو متداول على مواقع التواصل الاجتماعي، يُظهر قيام بعض الصبية بإلقاء أكياس مياه على سيارة إحدى السيدات في دمياط.

وجاء ذلك في إطار جهود الوزارة لرصد ومتابعة ما يُنشر عبر المنصات الرقمية، حيث تبين أن الواقعة حدثت في نطاق قسم شرطة دمياط الجديدة، وتم تحديد هوية المتورطين.

اتخذت الأجهزة الأمنية الإجراءات القانونية اللازمة، فيما تواصل جهودها لمواجهة أي سلوكيات غير منضبطة تؤثر على الأمن العام.