إعلان

الداخلية: ضبط 210 قطعة سلاح ناري وتنفيذ 85 ألف حكم خلال يوم

02:41 م الجمعة 14 مارس 2025

حملة أمنية - ارشيفية

background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

كتب- علاء عمران:
شنت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، حملات موسعة لمواجهة أعمال البلطجة وضبط الخارجين على القانون، وحائزي الأسلحة النارية والبيضاء، وإحكام السيطرة الأمنية.

وأسفرت جهود الحملات خلال الـ24 ساعة الماضية، عن ضبط 335 قضية مخدرات، و210 قطعة سلاح ناري، وتنفيذ 85850 حكما قضائيا متنوعا.

يأتي ذلك في إطار مواصلة الحملات الأمنية المكثفة لمواجهة أعمال البلطجة وضبط الخارجين على القانون وحائزى الأسلحة النارية والبيضاء وإحكام السيطرة الأمنية.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

الأجهزة الأمنية وزارة الداخلية سلاح ناري الأسلحة النارية
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

إعلان

رمضانك مصراوي

المزيد

هَلَّ هِلاَلُهُ

المزيد

إعلان

10 أطنان من اللحوم و المحاشي والأرز.. تفاصيل تجهيزات إعداد إفطار المطرية 2025
أول تعليق من والد الطفل المبتسم في التراويح بعد استجابة الأزهر الشريف
"الفول بقي بالبيستاشيو"..وجبة سحور غريبة تثير جدلا (ما القصة؟)
25 صورة ترصد الاستعدادات النهائية لإفطار المطرية 2025