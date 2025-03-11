11 مصابا في انقلاب ميكروباص بطريق الفيوم
12:56 م الثلاثاء 11 مارس 2025
كتب - محمد شعبان:
أصيب 11 شخصا في انقلاب ميكروباص بطريق الفيوم اليوم الثلاثاء.
تلقى مسؤول غرفة عمليات المرور إشارة من إدارة شرطة النجدة بوقوع حادث ووجود مصابين بالطريق المشار إليه.
انتقلت الخدمات الأمنية والمرورية إلى محل البلاغ وتبين بالفحص انقلاب سيارة ميكروباص نتيجة اختلال عجلة القيادة بيد السائق اتجاه ميدان الرماية.
أسفر عن الحادث سقوط 11 مصابا نقلوا إلى مستشفى أكتوبر المركزي للعلاج وتحرر محضر بالواقعة.
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