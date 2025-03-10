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ضبط 15 طن دقيق في حملات رقابية موسعة لمراقبة الأسواق

01:52 م الإثنين 10 مارس 2025

دقيق

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كتب- علاء عمران:

كثّفت أجهزة وزارة الداخلية حملاتها التموينية الموسعة لمراقبة الأسواق وضبط المخالفين، في إطار جهودها لحماية المستهلكين والتصدي لمحاولات التلاعب بأسعار الخبز وبيعه بأزيد من السعر المقرر.

وأسفرت الحملات، التي شارك فيها قطاع الأمن العام والإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة بالتنسيق مع مديريات الأمن، عن ضبط عدد من القضايا في مجال المخابز السياحية الحرة والمدعمة، خلال 24 ساعة، حيث تم ضبط قرابة 15 طنًا من الدقيق (الأبيض والبلدي المدعم).

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، فيما تواصل أجهزة الوزارة جهودها لضبط الأسواق ومنع أي تجاوزات تؤثر على المواطنين.

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دقيق وزارة الداخلية حملات رقابية
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